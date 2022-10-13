Пугачевой припомнили, как она не пускала на эстраду Агузарову и Кормухину

Алла Пугачева вместе с девятилетними двойняшками Гарри и Лизой уехала в Израиль. На родине певица пробыла не больше месяца. А потом спешно покинула Россию, обозвав поклонников холопами и рабами.

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Писатель Михаил Шахназаров считает, что отъезд Примадонны никакой особенно роли для общества не сыграет. Также он припомнил, как жена шоумена Максима Галкина* в своем время давила авторитетом на эстраду, умело «перекрывая воздух» другим не менее талантливым исполнителям.

«Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум», — говорит Михаил Шахназаров в проекте «Полный абзац».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.