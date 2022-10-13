Шахназаров — о Пугачевой: «Не припомню, когда она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч»

В кулуарах не смолкает шепоток: Алла Пугачева приезжала в Россию только для того, чтобы забрать документы детей из школы и выставить на продажу подмосковный замок в деревне Грязь.

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Однако близкая подруга Примадонны, которая долгие годы служила у нее портнихой, Любовь Аксенова, считает, что двойняшек Гарри и Лизу певица забрала в Израиль после того, как дети столкнулись с расспросами в школе. Шоумен Максим Галкин* вместе с семьей не вернулся в Россию, сославшись на гастрольный тур.

Примадонна же приняла решение вернуться в Израиль, поняв, что ментальное здоровье двойняшек ей важнее.

О поведении Аллы Пугачевой высказался и Михаил Шахназаров. Особенно покоробило писателя то, что артистка назвала поклонников холопами и рабами.

«Вы увидели, как она любит Родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего», — заявил Шахназаров в проекте «Полный абзац».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.