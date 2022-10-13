Не только «Обыкновенное чудо»: топ-5 лучших фильмов Марка Захарова

К дню рождения легендарного режиссера Марка Захарова представляем топ-5 самых ярких его работ.

Безусловный лидер — «Юнона» и «Авось». Эта рок-опера давно стала визитной карточкой «Ленкома». Композитор Алексей Рыбников написал музыку для спектакля специально под актеров, сыгравших главные роли: Николая Караченцова и Елену Шанину, а также Александра Абдулова.

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Фильм «Обыкновенное чудо» — грустная и красивая история любви по пьесе Евгения Шварца — тоже уверенно занимает лидирующие позиции в топе. Не менее популярны у зрителей «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев», поставленные Марком Захаровым, — напоминает издание РИА ФАН.