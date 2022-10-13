«Можно поучиться, как соблазнять мужчину»: Климова «отвесила» оплеуху модницам своим простым гардеробом

Александр Васильев в восторге от того, как выглядит 44-летняя Екатерина Климова. Историк моды уточнил, что будучи мамой четверых детей, она остается одной из самых красивых актрис.
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«Она трижды выходила замуж, родила четверых детей и при этом продолжала с успехом развивать карьеру, сниматься в кино и сериалах.
У нее можно поучиться тому, как надо соблазнять мужчину. Екатерина — пример для тех женщин, которые махнули на себя рукой», — считает искусствовед.
Екатерина Климова на премьере фильма «Красная Шапочка». Фото: Global Look Press
Историк моды уточнил, что в гардеробе актрисы не найти элементов мужской одежды и вещей оверсайз — это все не ее. Климовой можно особенно не следить за модой и не слушать советы стилистов. Ее наряды сплошь построены на горизонтальных линиях, что для многих являлось бы безусловной ошибкой. Но этой стройной красавице даже подобные туалеты не страшны.
«Образы актрисы зачастую просты, я бы даже сказал, антигламурны, потому что я не увидел ее в блестках, стразах, перьях, кружевах.
И тем не менее она умеет выглядеть как дива, хотя и нарушает многие каноны построения женского гардероба. В нем нет ничего особо модного, но зато много женственных и классических вещей. Хотел бы я отметить необычайную стройность ее фигуры — не знаю, достигает ли Екатерина этого благодаря строжайшей диете, занятиям спортом, усилиями над собой? Мне лично очень импонирует ее бодрое расположение духа», — приводит 7days слова Александра Васильева.