«Можно поучиться, как соблазнять мужчину»: Климова «отвесила» оплеуху модницам своим простым гардеробом

Александр Васильев в восторге от того, как выглядит 44-летняя Екатерина Климова. Историк моды уточнил, что будучи мамой четверых детей, она остается одной из самых красивых актрис.

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