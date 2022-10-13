«Мы любим друг друга»: Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер порадовали Голливуд поцелуйчиками

12 октября в Китайском театре в Голливуде прошла церемония чествования 63-летней актрисы Джейми Ли Кертис. Она оставила следы своих ног и рук в застывающем бетоне в знак ее заслуг перед мировым кинематографом.

Поддержать звезду приехала ее хорошая подруга Мелани Гриффит и партнер по фильму «Правдивая ложь» Арнольд Шварценеггер. С последним Джейми была особенно мила. Они взялись за руки и несколько раз поцеловались в щеку во время церемонии.

Позже актриса поделилась с журналистами, что присутствие 75-летнего Арни было очень волнительным для нее. Она не знала, что он сможет приехать.