«Мы любим друг друга»: Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер порадовали Голливуд поцелуйчиками

12 октября в Китайском театре в Голливуде прошла церемония чествования 63-летней актрисы Джейми Ли Кертис. Она оставила следы своих ног и рук в застывающем бетоне в знак ее заслуг перед мировым кинематографом.
Поддержать звезду приехала ее хорошая подруга Мелани Гриффит и партнер по фильму «Правдивая ложь» Арнольд Шварценеггер. С последним Джейми была особенно мила. Они взялись за руки и несколько раз поцеловались в щеку во время церемонии.
Позже актриса поделилась с журналистами, что присутствие 75-летнего Арни было очень волнительным для нее. Она не знала, что он сможет приехать.
«Это просто показывает, что мы любим друг друга. Арнольд не мог быть милее, — цитирует Джейми издание ET. — Я подошла к нему и сказала: «Чувак, почему бы нам не снять еще один фильм?»
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Напомним, в комедийном боевике «Правдивая ложь» 1994 года Шварценеггер и Кертис сыграли супружескую пару, опутанную сетью шпионских интриг. И «химия» между ними была потрясающая.
Добавим, что муж актрисы и ее приемные дочери тоже присутствовали на этой церемонии.