В Литве? «Американский» внук Пугачевой уехал за границу, оставив жену в России

Никита Пресняков, как пишут в СМИ, океан не пересекал. Поначалу думали, что старший внук Аллы Пугачевой улетел в Штаты. В Америке Никита Пресняков чувствует себя как рыба в воде. Ведь именно там он получил образование. Однако временное пристанище сын Кристины Орбакайте, по слухам, нашел в Литве.

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И похоже, что в Европу «американский» внук Примадонны уехал без своей жены Алены Красновой. Невестка Кристины Орбакайте делилась снимками, которые были сделаны в Подмосковье.

При этом никаких комментариев относительного того, где на самом деле находится ее муж, блондинка не дает.

По материалам «СтарХит».