«Никогда не думал, что младший брат умрет раньше меня»: семья покойного Моисеева горюет о нем

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Рядом с артистом все эти года находился его арт-директор Сергей Горох. Изредка музыканта проведывала дочка Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте не забывала о близком друге семьи. У певца также осталась крестная дочка Ксения. Ее мама Алена Апина не стала давать комментарии на похоронах артиста.

Примечательно, что после смерти Бориса Моисеева его родня вдруг заговорила об утрате, тоске и горе. Старший брат музыканта буквально раздавлен этими трагическими событиями.

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«Это самая большая трагедия в моей жизни. Никогда не думал, что младший брат умрет раньше меня», — говорит 82-летний Маркс Толкач, который живет в Канаде.

По материалам Prozvezd, «Известия».