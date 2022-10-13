Эвелина Бледанс заявила, что не боится травли

Эвелина Бледанс, находящаяся сейчас в Крыму вместе с сыном Семеном, получает множество негативных комментариев в соцсетях. Особенно много их стало после ЧП с Крымским мостом. Ей посылают проклятия, на которые артистка отвечает: она никого не боится.

Эвелина привезла в детский лагерь «Артек» своего сына и других ребят с синдромом Дауна. Для них устроена специальная смена, в этом огромная заслуга благотворительного фонда Эвелины Бледанс «Мы все разные».

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Сейчас многие СМИ стараются дозвониться до артистки, чтобы узнать, что она думает о последних событиях, как протекает жизнь ребят в лагере, но связь с полуостровом часто прерывается.