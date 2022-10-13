Эвелина Бледанс заявила, что не боится травли

Эвелина Бледанс, находящаяся сейчас в Крыму вместе с сыном Семеном, получает множество негативных комментариев в соцсетях. Особенно много их стало после ЧП с Крымским мостом. Ей посылают проклятия, на которые артистка отвечает: она никого не боится.
Эвелина привезла в детский лагерь «Артек» своего сына и других ребят с синдромом Дауна. Для них устроена специальная смена, в этом огромная заслуга благотворительного фонда Эвелины Бледанс «Мы все разные».
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Сейчас многие СМИ стараются дозвониться до артистки, чтобы узнать, что она думает о последних событиях, как протекает жизнь ребят в лагере, но связь с полуостровом часто прерывается.
«Я сейчас никакие события обсуждать не хочу, — призналась Эвелина. — У меня была давняя мечта — я привезла детей в Артек. Послезавтра закрытие смены, три с половиной тысячи детей будут петь с моим Семеном песню «Кажется, мы разные».
Впервые в истории Артека на смене находятся дети с ментальными нарушениями. Это большое событие не только для меня, хотя для меня оно важное, потому что с Божьей помощью получилось это сделать. Было непросто, но сейчас это удалось», — успела сказать Эвелина изданию МК.