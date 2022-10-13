Известный шоумен — о «бегстве» Слепакова в Израиль: «Никто Семена не выгонял»

Спешный отъезд Семена Слепакова в Израиль активно обсуждался его поклонниками. Однако экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» поделился мнением о том, что никто не стал клеймить за это кавээнщика, называя его предателем.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда телестройки уверен, что каждый волен поступать так и жить там, где ему хочется. Шоумен дал понять, что в какой-то момент Слепаков понял, что ему будет лучше в Израиле. При этом из России метелкой, как заверил Солнцев, юмориста никто не гнал.