Ягудина пропесочили за невнятный лепет и плевки в сторону Плющенко

На просторах Интернета бурно обсуждается соперничество между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Не так давно муж фигуристки Татьяны Тотьмяниной решил составить свою зачетную таблицу, сравнив, сколько медалей получил он и сколько призов завоевал Плющенко.
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«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями», — ответил Плющенко.
Скандал между фигуристами прокомментировал и шоумен Рустам Солнцев в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Так, экс-участник «Дома-2» встал на сторону мужа музыкального продюсера Яны Рудковской. Шоумен дал понять, что Евгений никогда пренебрежительными высказываниями не делился и в склоках замечен не был.
«Если Плющенко заявил, что не хочет иметь никаких дел с Ягудиным, значит, он имеет на это право.
Алексей Ягудин — один из тех спортсменов, который когда-то что-то… Я не помню его большого звездного пути, как бы я ни напрягался. Но я почему-то очень хорошо помню звездный путь Евгения Плющенко», — заверил Рустам.
Алексей Ягудин поддел Евгения Плющенко. Фото: соцсети