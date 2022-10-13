Известный шоумен задел Долину: «Последний ее хит – про зонт вышел лет 25 назад»

Звезда телестройки Рустам Солнцев заступился за Аллу Пугачеву, которая язвительно обратилась к народу, назвав их холопами и рабами.
Так, экс-участник «Дома-2» не сомневается, что Примадонна имела в виду хейтеров, который не раз обливали ее грязью.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Говоря о достоинствах и выдержке певицы шоумен затронул и другую популярную исполнительницу. Речь зашла о джазовой певице Ларисе Долиной.
«Послушайте, Пугачева – это не Лариса Долина. Последний ее хит – про зонт, с помощью которого можно решить все свои женские проблемы – вышел лет 25 назад», - говорит Рустам.