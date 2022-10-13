Известный шоумен задел Долину: «Последний ее хит – про зонт вышел лет 25 назад»

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» нелицеприятно высказался о джазовой певице.

Звезда телестройки Рустам Солнцев заступился за Аллу Пугачеву, которая язвительно обратилась к народу, назвав их холопами и рабами.

Так, экс-участник «Дома-2» не сомневается, что Примадонна имела в виду хейтеров, который не раз обливали ее грязью.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Говоря о достоинствах и выдержке певицы шоумен затронул и другую популярную исполнительницу. Речь зашла о джазовой певице Ларисе Долиной.

«Послушайте, Пугачева – это не Лариса Долина. Последний ее хит – про зонт, с помощью которого можно решить все свои женские проблемы – вышел лет 25 назад», - говорит Рустам.

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