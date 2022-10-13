«Истолковано мерзко!»: Пугачевой припомнили учиненный ею в 80-х скандал в гостинице после слов о холопах

Алла Пугачева после отъезда в Израиль, вышла на связь с подписчиками в микроблоге, обозвав народ холопами и рабами. Уточнять, о ком шла речь Примадонна не стала.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» дал понять, что не сомневается, таким образом жена шоумена Максима Галкина* пыталась поддеть своих хейтеров.

Так, звезда телестройки недоумевает: почему певица должна разъяснять свои слова и как-то оправдываться перед народом.

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«Алла не принялась оправдываться, никого поправлять и уж точно не стала, как многие, говорить: «Вы, наверное, меня неправильно поняли». Все было понято правильно, только истолковано мерзко», - считает Рустам.

На фоне этой истории экс-участник телестройки припомнил и скандал с Пугачевой, который произошел в гостинице еще в далеких 80-х.

«Пугачева – это очень большой уровень. И даже те скандалы, которые были с ней связаны, например, в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде, в середине 80-х годов, когда она не смогла заселиться в свой любимый номер без объяснения причин, и немножко поскандалила на стойке, не влияли на ее репутацию. Имела право. Она платила за этот номер много лет. Я до сих пор помню заголовок в газете «Известия»: «Поставить звезду на место». И даже тогда Алла Борисовна не оправдывалась и не искала слов для плебса, чтобы быть для них понятной и простой. В общем, в той ситуации Примадонна не проронила ни слова. Поскандалила на администраторской стойке, развернулась и уехала из отеля. И не дала ни одного интервью», - подметил шоумен.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента