Опять поплыла, надолго не хватило: Ира Пинчук засветила мощные бедра в тонком трикотажном платье

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Напомним, Ирина Пинчук набрала лишних килограммов за время беременности сыном Давидом. Затем она привела себя в отличную форму. Но, как видно, надолго Иру не хватило: часть килограммов вновь вернулись. Пинчук не скрывает, что любит поесть.