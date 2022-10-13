Опять поплыла, надолго не хватило: Ира Пинчук засветила мощные бедра в тонком трикотажном платье

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук вместе с мужем Араем Чобаняном эти осенние дни проводили в Дубае.
Во время отдыха Ирина Пинчук часто демонстрировала фотографии в купальниках и летних платьях.
Снимок, который Ирина Пинчук разместила в финальный вечер в Дубае, наглядно демонстрирует, что брюнетка вновь набрала энное количество килограммов.
На снимке Ира Пинчук предстала в компании подруги. Ирина облачилась в черное платье из тонкого трикотажа, которое обтянуло ее подраздавшиеся формы.
«А мы тут нарядились», — подписала Ирина Пинчук кадр, на котором акцентировала свои мощные бедра.
Ирина Пинчук (на фото слева) в черном платье с подругой. Фото: соцсети
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Напомним, Ирина Пинчук набрала лишних килограммов за время беременности сыном Давидом. Затем она привела себя в отличную форму. Но, как видно, надолго Иру не хватило: часть килограммов вновь вернулись. Пинчук не скрывает, что любит поесть.