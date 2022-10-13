«Маленький на море»: сбежавшая в Польшу Катя Токарева из «Дома-2» предстала с подросшим сыном на руках

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева впервые вывезла на море маленького сына.
Катя Токарева поделилась в микроблоге видео, на котором предстала на руках с малышом. Под шум прибоя Катя понежничала с ребенком.
«А кто на море? Маленький на море. Маленький с мамочкой на море», — сюсюкает Катя Токарева с сыном в кадре.
«Балтийское море. Первое море ребенка в три месяца», — подписала видео Катя Токарева.
Напомним, первенец Кати Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна появился на свет в Польше, куда пара эмигрировала несколько лет назад. Малыш родился настоящим богатырем с весом без малого пять килограммов.
Катя Токарева с сыном на море. Фото: соцсети
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Катя Токарева сообщила о том, что родила сына первого июля. Хотя сейчас становится очевидным, что это событие произошло гораздо раньше. На море с малышом Токарева была в конце августа, озвучив, что ему уже три месяца. Это значит, что ребенок родился в мае.