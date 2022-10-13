«Маленький на море»: сбежавшая в Польшу Катя Токарева из «Дома-2» предстала с подросшим сыном на руках

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Катя Токарева сообщила о том, что родила сына первого июля. Хотя сейчас становится очевидным, что это событие произошло гораздо раньше. На море с малышом Токарева была в конце августа, озвучив, что ему уже три месяца. Это значит, что ребенок родился в мае.