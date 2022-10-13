«Репутационный момент»: организатор свадьбы Прилучного и Брутян — о миллионах, которые пара потратила на торжество

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поразили воображение поклонников своей роскошной свадьбой. Пара устроила торжество в августе, не пожалев на него средств. По некоторым оценкам, на свадьбу Прилучный и Брутян потратили порядка 15 миллионов рублей.

Организатор их торжества Анна Городжая отказалась комментировать эту цифру.