«Репутационный момент»: организатор свадьбы Прилучного и Брутян — о миллионах, которые пара потратила на торжество

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поразили воображение поклонников своей роскошной свадьбой. Пара устроила торжество в августе, не пожалев на него средств. По некоторым оценкам, на свадьбу Прилучный и Брутян потратили порядка 15 миллионов рублей.
Организатор их торжества Анна Городжая отказалась комментировать эту цифру.
«Бюджеты свадеб наших пар мы никогда не разглашаем. Это репутационный момент. Да и какое это имеет значение, свадьба — один из главных праздников в жизни каждой семьи, поэтому многие стараются воплотить в жизнь свои романтические мечты», — высказалась Анна Городжая.
Анна Городжая. Фото: Global Look Press
Вместе с тем Анна Городжая сделала акцент на том, что ее агентство не занимается организацией бюджетных и скромных свадеб.
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«К нам не приходят за скромностью, а приходят за красивыми креативными режиссерскими событиями», — отметила Городжая.
По материалам «СтарХита».