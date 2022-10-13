«Вне конкуренции Николай Басков»: озвучен список самых популярных певцов на свадьбах богачей

Организатор свадеб для состоятельных людей Анна Городжая рассказала, кого из звезд предпочитают видеть на своих торжествах ее клиенты.

По словам Городжей, самым востребованным исполнителем для тех, кто может выложить за торжество миллионы рублей, является Николай Басков. Кроме него, богатые женихи и невесты часто выбирают Григория Лепса, Стаса Михайлова, Басту.