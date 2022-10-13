Когда крыть больше нечем: Лобода разделась до бюстгальтера и покувыркалась в постели

Светлана Лобода сбежала из России весной этого года и отныне старается построить карьеру в Европе. Звезда за это время потеряла былой лоск, выглядит плачевно и всячески стремится снова и снова вызвать к себе жалость. Правда, на родине не ценят ее жертв и клеймят на чем свет стоит, обвиняя в лицемерии и неискренности.

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Лобода старается не обращать внимание на хейт. И привлекает внимание к себе проверенными способами. На этот раз она разделась до бюстгальтера и покувыркалась в постели перед камерой. Так она решила пожелать спокойной ночи фолловерам. «Доброй», — написала певица и поставила сердечко.