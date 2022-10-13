Новости шоу-бизнеса: Ефременкова отказалась от новорожденных близнецов, Орбакайте объявилась в неожиданном месте, Пугачева пришла на концерт Земфиры

Родившая Ефременкова отказалась от детей
Юлия Ефременкова родила на днях близнецов. Они находятся под наблюдением в роддоме, но девушка жалуется, что материнство ей в тягость. И в последнюю ночь отказалась ночевать с младенцами, их увезли от нее в другое отделение.
Юлия Ефременкова. Фото: соцсети
Орбакайте после слухов о бегстве появилась в Москве
Алла Пугачева уехала в Израиль, Никита Пресняков пешком ушел в Эстонию. После таких новостей все внимание приковано к Кристине Орбакайте. Но артистка как ни в чем не бывало появилась в Москве, на «Мосфильме». До этого она выступала на корпоративе в Крыму.
Гном Гномыч баснословно зарабатывает
Девятилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Саша, или Гном Гномыч, уже переплюнул многих взрослых своими заработками. Такие баснословные гонорары, как у мальчика, некоторым могут только сниться. Родители подняли стоимость съемочного дня Саши вдвое — до 500 тысяч рублей.
Саша Плющенко с мамой и младшим братом. Фото: соцсети
У Пугачевой нашелся дом в Сочи
Помимо роскошного замка в Подмосковье, Примадонна, оказывается, имеет недвижимость в Сочи. Элитный пентхауз стоимостью 200 млн рублей на курорте обнаружили журналисты. Причем туда звезда нечасто наведывалась: не нравится. 500-метровая квартира Пугачевой располагается в знаменитом сочинском «звездном» доме № 5 на проспекте Пушкина, где прикупили недвижимость также Лев Лещенко и Владимир Винокур. Дом стоит всего в 50 метрах от центральной набережной.
Пугачева побывала на концерте Земфиры
Алла Пугачева пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве. Она отплясывала вместе с Ренатой Литвиновой среди обычных зрителей, подпевала и много улыбалась.
Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети