Новости шоу-бизнеса: Ефременкова отказалась от новорожденных близнецов, Орбакайте объявилась в неожиданном месте, Пугачева пришла на концерт Земфиры

Орбакайте после слухов о бегстве появилась в Москве

Алла Пугачева уехала в Израиль, Никита Пресняков пешком ушел в Эстонию. После таких новостей все внимание приковано к Кристине Орбакайте. Но артистка как ни в чем не бывало появилась в Москве, на «Мосфильме». До этого она выступала на корпоративе в Крыму.

Гном Гномыч баснословно зарабатывает

Девятилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Саша, или Гном Гномыч, уже переплюнул многих взрослых своими заработками. Такие баснословные гонорары, как у мальчика, некоторым могут только сниться. Родители подняли стоимость съемочного дня Саши вдвое — до 500 тысяч рублей.