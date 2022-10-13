Высохла совсем: новое фото тяжелобольной Маргариты Тереховой вызвало шумиху

Дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой, Анна, часто посвящает матери публикации в соцсетях, проводит мероприятия в ее честь и всячески старается, чтобы люди не забыли об актрисе. В этом году любимой звезде Андрея Тарковского исполнилось 80 лет, но едва ли она это поняла: Маргарита Борисовна давно и тяжело страдает болезнью Альцгеймера и никого не узнает.

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Анна Терехова накануне впервые за долгое время показала фото мамы. Маргарита Борисовна держит в руках молитвослов. И все внимание привлекли руки актрисы — морщинистые тонкие кисти с вытянутыми пальцами.

«Это руки Маргариты Борисовны?» — взволновался кто-то в комментариях. И получил утвердительный ответ.

Напомним, что диагноз Тереховой был поставлен в середине 2000-х. Болезнь прогрессировала очень быстро, так что вскоре актриса перестала узнавать даже родных и близких.