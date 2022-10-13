Не по возрасту: как Пугачева отрывалась на концерте Земфиры в Израиле (видео)

Алла Пугачева появилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве в компании Ренаты Литвиновой. Неожиданный досуг Примадонны попал в объектив поклонников, и видео разлетелось по Сети.

Примадонна подпевала Земфире, отплясывала и улыбалась, перешептывалась с Литвиновой и была явно довольна вокалом и атмосферой - прыти артистки может позавидовать любая ровесница. Причем, стояла звезда в толпе простых зрителей.