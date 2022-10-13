Не по возрасту: как Пугачева отрывалась на концерте Земфиры в Израиле (видео)

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна неожиданно пришла в зал.

Алла Пугачева появилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве в компании Ренаты Литвиновой. Неожиданный досуг Примадонны попал в объектив поклонников, и видео разлетелось по Сети.

Примадонна подпевала Земфире, отплясывала и улыбалась, перешептывалась с Литвиновой и была явно довольна вокалом и атмосферой - прыти артистки может позавидовать любая ровесница. Причем, стояла звезда в толпе простых зрителей.

Напомним, Алла Пугачева в конце сентября уехала из России и обосновалась в Израиле. она забрала детей из школы со всеми документами и теперь пристраивает их в местное учебное заведение.

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