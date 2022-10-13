«Вы себя в зеркало видели?»: Соседов взгрел заносчивую Долину

Однако, с поклонниками солидарен музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт убежден, что Долина не имеет стиля в одежде, а то, что сейчас носит, больше похоже на рулетку – то успех, то провал, передает «Пятый канал» слова специалиста.

«Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны. Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» - поражается Соседов.