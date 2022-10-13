Кушанашвили сделал заявление об «облизавшей» Пугачеву Земфире

После того, как Алла Пугачева в Тель-Авиве посетила концерт Земфиры, певицы обменялись любезностями. Причем, Рамазанова буквально «облизала» Примадонну, назвав крутой и безусловной величиной. И в прессе быстро всплыло давнее интервью, в котором исполнительница хитов «Ромашки» и «Девочка с плеером» называла Пугачеву чуть ли не безголосой и не считала за певицу.

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Скандальный обозреватель Отар Кушанашвили вставил свои пять копеек в горячую тему. Он подтвердил, что Земфира придерживалась иного мнения относительно Аллы Борисовны/, а сейчас просто переобулась.