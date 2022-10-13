Сначала желто-синий костюмчик, теперь шутки на мове: Максим Галкин* в Испании окончательно украинизировался

Более того, занявший сторону Украины муж Пугачевой окончательно украинизировался. На гастролях в Испании оказалось, что он много шутил на мове, к радости собравшихся в зале, пишет kp.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Серди поклонников артиста – много украинцев, подписчики в соцсетях шлют желто-синие сердечки. Поэтому Галкин* спешит отблагодарить публику – выходит на сцену в желто-синем костюме, пишет шутки на украинском. Теперь еще, кстати, носит хустинку – носовой платок с надписями на мове, полученный в дар от фанатки.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента