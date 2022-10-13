«Бабка совершенно по барабану»: Никита Пресняков открестился от Аллы Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков покинул страну, и сейчас его местонахождение неизвестно. По слухам, музыкант пересек пешком границу с Эстонией. У него также есть литовское гражданство, и благодаря этому, судя по всему, он намерен избежать повестки в рамках частичной мобилизации.

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Поговаривают и о покровительстве знаменитой бабушки. Однако, отношения внука с Аллой Пугачевой не были теплыми, не сблизило их и непростое время. Об этом рассказал сайту «Народные новости» музыкальный критик Сергей Соседов.

«Ему бабка совершенно по барабану. Он терпеть не может упоминания о ней. Это уже давно. Он отмежевывается от разговоров о ней мгновенно. Если начать с ним говорить про Пугачеву, то он сразу переводит разговор в другое русло», - раскрыл подноготную Соседов.

Сам Никита не выходит на связь давно. При этом, его молодая жена осталась в Москве и веселится с друзьями, устраивая вечеринки.