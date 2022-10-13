Пропавший после ухода с телевидения Дмитрий Нагиев объявился на старом месте

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пропал со всех радаров после того, как покинул Первый канал. Артист отказался вести новый сезон проекта «Голос», хотя долгое время был его бессменным лицом. Многие поклонники посчитали, что Нагиев покинул страну, как это сделали многие прославленные звезды.

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Однако, Нагиев решил вернуться. Но не на Первый канал, а на старое место – в театр. Артист решил вспомнить, как зарабатывал себе хлеб на подмостках, и спектакли с его участием уже анонсированы на афишах. Постановка «Кыся» с Нагиевым в главной роли пройдет 23 ноября в Москве и 3 декабря в Петербурге.