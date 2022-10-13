«Вряд ли кого-то уже рассмешит»: Лоза – о новой миссии Галкина*

На новую миссию Галкина* отреагировал музыкант Юрий Лоза. Певец в беседе с «Экспресс-газетой» скептически отнесся как к заявлению шоумена, так и к его персоне в целом.

«Для кого он там все это пишет? Может быть, израильтян или других иностранцев он и может рассмешить. Там ведь другая страна и другая ментальность. У нас Галкин вряд ли кого-то уже рассмешит. Россиян сейчас трудно вообще рассмешить – не до смеха, все очень серьезно», - высказался Лоза.

Певец считает, что деятельность Галкина* за границей россиян уже не должна интересовать давно.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента