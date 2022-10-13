Выдает себя за другого человека: жена сбежавшего пешком из России Никиты Преснякова совершила странное

Слухи о том, что старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков не в России, обросли новыми подробностями. Стало известно, что артист пешком пересек границу страны с Эстонией прямо после объявления о частичной мобилизации. Сам он на связь не выходит, мама Кристина Орбакайте молчит, бабушка Алла занята другими делами – обживается на новом месте.

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Чтобы узнать о местонахождении Преснякова, журналисты связались с его женой, моделью Аленой Красновой. Но девушка повела себя странно. Она выдала себя за другого человека.

«Где Пресняков и его супруга не знаю», - заявила блондинка сайту Woman.ru.

Судя по всему, Красновой удобнее представиться менеджером или представителем, чем самой собой в этой щекотливой ситуации с исчезновением мужа. Сама она, между тем, находится в России. Заядлая пользовательница соцсетей не смогла долго жить без микроблога и засветила себя среди друзей на вечеринке.