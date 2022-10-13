Даже близко не Лобода: кого Пугачева назначила своей преемницей

С отъездом Аллы Борисовны многие стали высказываться в ее адрес. Рассказал подноготную и ее давний знакомый, продюсер Сергей Дворцов. Он раскрыл планы Примадонны по продаже замка в Грязи, предположил, когда звезда может вернуться, а также поведал, кого в свое время назначила преемницей женщина, которая поет, покидая сцену в статусе певицы №1.

«Мы даже делали ставки, кто встанет за руль. Есть только два варианта: либо Лолита, либо Лена Ваенга. В свое время Пугачева пророчила Лене, что когда сойдет с пьедестала, она это королевское место отдаст ей. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие года два-три эти девушки займут основные позиции», - рассказал продюсер в интервью сайту «МК».

Кстати, долгое время певица Светлана Лобода, сбежавшая из страны, как Пугачева, намекала, что Примадонна передала ей пальму первенства. А в недавнем интервью так и вовсе назвала себя «артисткой № 1» в России.