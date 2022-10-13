Обтянула прелести: Каролина Севастьянова в белом комплекте показала загорелую фигуру

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова не спешит возвращаться в Москву. Красотка обосновалась в Монако, где ежегодно проводит большую часть времени. Поклонникам только и остается, что следить за ее соцсетями.

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В микроблоге Севастьянова в последнее время активнее, чем обычно. И помимо снимков с пляжа, регулярно постит кадры своих выходов в свет. На этот раз длинноногая красавица показала себя в белом комплекте, состоящем из топа и юбки. Трикотаж красиво обтянул фигуру звезды, а белый эффектно подчеркнул монакский загар.