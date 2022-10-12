Пышные ресницы-веера и голубые глазки: Игорь Макаров запечатлел подросшую дочку Леры Кудрявцевой

На новом фото Игорь показал дочку, которая смотрела телевизор с внимательным видом. Четырехлетняя Мария сидела на диване. Хоккеист крупным планом показал ее лицо, позволив поклонникам разглядеть ее глаза, нос и белокурые волосы. Многие пришли в восторг от кадра и поразились тому, как малыша похожа на маму.

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«Какая же она куколка», «Просто копия Леры», «Ой, эти бездонные глаза», «Ресницы просто шикарные, как два веера», «Она такая красотка», Ох, женихов будет море«, «Девочка бесподобная», «Папина доченька», — стали писать подписчики.