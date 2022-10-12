Пышные ресницы-веера и голубые глазки: Игорь Макаров запечатлел подросшую дочку Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну, так как ей доверяют вести «Песню года», «Новую волну». При этом блондинка всегда продумывает свои образы. Она успевает вести домашнее хозяйство и растить четырехлетнюю дочку Марию. А помогает ей во всем муж Игорь Макаров.
Не так давно Кудрявцева вернулась из отпуска. Многие были удивлены, что отдыхала она без возлюбленного. Однако слухи о разводе телеведущая опровергла. Примечательно, что теперь она почти каждый день делится кадрами со съемок. А вот Макаров приглядывает за наследницей.
На новом фото Игорь показал дочку, которая смотрела телевизор с внимательным видом. Четырехлетняя Мария сидела на диване. Хоккеист крупным планом показал ее лицо, позволив поклонникам разглядеть ее глаза, нос и белокурые волосы. Многие пришли в восторг от кадра и поразились тому, как малыша похожа на маму.
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«Какая же она куколка», «Просто копия Леры», «Ой, эти бездонные глаза», «Ресницы просто шикарные, как два веера», «Она такая красотка», Ох, женихов будет море«, «Девочка бесподобная», «Папина доченька», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети