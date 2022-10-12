В трендах осени: 54-летняя Валерия в джинсах-трубах и остромодном плаще из замши вышла на улицу

Валерия

Валерия. Фото: соцсети звезды

Певица продемонстрировала актуальный наряд, который привлек внимание поклонников.

Валерия является одной из самых известных исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене. Певица продолжает записывать новые песни и часто снимается для ТВ. В 54 года она не перестает следить за фигурой, регулярно уделяя время спорту. Также артистка следит за модой и не боится экспериментировать с образами.

Этой осенью Валерия отменила концерты. Однако она участвовала в праздновании Дня учителя, отметившись на сцене в белом платье в горох. А также певица на днях появилась на публике в фатиновой юбке и берете. Она признавалась, что муж Иосиф Пригожин восхищается ее вкусом. 

А вот 12 октября артистка поделилась кадром с прогулки. На этот раз она поддержала тренд на кэжуал-стиль. Валерия облачилась в джинсы-трубы и плащ из замши карамельного цвета. Ботинки на каблуке белого цвета дополняли образ. Артистка недавно также побывала в салоне красоты, обновив прическу.

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Валерия. Фото: соцсети звезды

На улицах можно увидеть украшения в виде тыквы, так как скоро Хеллоуин. Звезда призналась, что любит есть тыкву.

«Я обожаю тыкву, а вы? Причем могу ее есть даже в сыром виде», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие признались, что наряд визуально ее молодит. 

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