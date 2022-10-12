В трендах осени: 54-летняя Валерия в джинсах-трубах и остромодном плаще из замши вышла на улицу

А вот 12 октября артистка поделилась кадром с прогулки. На этот раз она поддержала тренд на кэжуал-стиль. Валерия облачилась в джинсы-трубы и плащ из замши карамельного цвета. Ботинки на каблуке белого цвета дополняли образ. Артистка недавно также побывала в салоне красоты, обновив прическу.

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