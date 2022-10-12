Сама элегантность: Навка в черном платье с декольте и туфлях Золушки отметилась на празднике Жасмин

Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Фигуристка поздравила свою подругу с днем рождения.

Татьяна Навка является известной российской фигуристкой. Она много времени посвятила спортивной карьере. Ей удалось завоевать не только любовь публики, но и олимпийскую медаль. Теперь Татьяна создает красочные ледовые шоу. По ее стопам пошла младшая дочка Надежда, которая тоже занимается фигурным катанием.

В последнее время Навка погружена в работу. Она снова стала членом жюри в шоу «Ледниковый период». Порой фигуристка появляется на светских раутах. Она всегда выбирает образы, которые продумывает до мелочей. 

На этот раз фигуристка не могла ни поздравить певицу Жасмин, с которой дружит много лет. Примечательно, что Татьяна выложила снимок, на котором позировала в черном силуэтном платье с прозрачным декольте и удлиненном жакете с атласными лацканами. Образ дополняли прозрачные туфли с камнями, которые называют туфлями Золушки.

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Татьяна Навка и Жасмин. Фото: соцсети звезды

«Моя дорогая девочка Жасмин, с днем Рождения! Ты прекрасный цветок, родившийся в золотую осень, согревающий всех своим теплом, нежностью, женственностью и талантом!

Пусть твой жизненный и творческий путь освещают Солнце, успех, радость и мирное небо над головой! Будь счастлива, люблю ценю и дорожу нашей дружбой», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит фигуристка. Многие присоединились к поздравлениям.

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