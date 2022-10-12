Сама элегантность: Навка в черном платье с декольте и туфлях Золушки отметилась на празднике Жасмин

На этот раз фигуристка не могла ни поздравить певицу Жасмин, с которой дружит много лет. Примечательно, что Татьяна выложила снимок, на котором позировала в черном силуэтном платье с прозрачным декольте и удлиненном жакете с атласными лацканами. Образ дополняли прозрачные туфли с камнями, которые называют туфлями Золушки.

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