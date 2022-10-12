Муж обалдеет: 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась формами в платье-комбинации цвета «Тиффани»

Ирина Агибалова

Ирина Агибалова. Фото: соцсети

Телебабушка Ирина Агибалова гордится своей статью.

Одна из самых известных телебабушек, экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова в ноябре отметит свое 58-летие.

Несмотря на возраст и наличие четырех внуков, Ирина Александровна не позволяет себе расслабляться. Она следит за фигурой и выглядит просто потрясающе, что всегда отмечают ее поклонники и семья.

Ирина Александровна может позволить себе смелые наряды. На Кипре, где сейчас живут Ирина Александровна с мужем Юрием Васильевичем, еще по-летнему теплые деньки, так что Агибалова щеголяет в платьях.

В микроблоге Ирина Агибалова поделилась кадрами, на которых блистает в платье-комбинации по фигуре оттенка «Тиффани».

Нежный цвет очень идет Ирине Александровне, а струящаяся ткань красиво повторяет изгибы тела.

Ирина Агибалова в красивом платье. Фото: соцсети

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Поклонники Ирины Александровны сделали ей комплименты и в один голос заявили, что ее муж наверняка обалдеет, увидев такую красоту.

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