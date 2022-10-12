«Гордая ты»: Валентина Талызина вспомнила, как отказала Эльдару Рязанову

Звезда театра и кино Валентина Талызина, которая в январе отметит свое 88-летие, была одной из любимых актрис ныне покойного режиссера Эльдара Рязанова.

Она снялась в таких его фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. «Зигзаг удачи» — единственный фильм Эльдара Рязанова, в котором Валентина Талызина сыграла главную роль.

«Я попала в счастливую обойму любимых рязановских актеров. Он меня считал «своей». Правда, таких больших ролей Эльдар Александрович мне после не давал. Рязанова однажды спросили, почему он не назначил меня на главную роль в таком-то фильме. А он ответил: «У Вали слишком добрые глаза», — рассказала Валентина Талызина.

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Но однажды Талызина отказалась сниматься у Рязанова во второстепенной роли. Он приглашал ее в «Небеса обетованные». А Талызина ответила, что ей надоело играть хабалок. Эльдар Александрович с обидой тогда сказал: «Гордая ты». Роль в итоге исполнила Нина Русланова.

По материалам «7 дней»