С шиньоном-хвостом на голове: Волочкова в мини-платье подчеркнула точеную фигурку и пышный бюст

Балерине Анастасии Волочковой в январе будущего года исполнится 47 лет. Звезда балета, несмотря на зрелый возраст, прекрасно выглядит и продолжает активно выступать.

Анастасия Волочкова постоянно тренируется и репетирует, держа в тонусе себя и свои формы, не позволяя им расплываться.

Так что балерина вполне может позволить себе облегающие и открытые наряды.