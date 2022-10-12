С шиньоном-хвостом на голове: Волочкова в мини-платье подчеркнула точеную фигурку и пышный бюст

Балерине Анастасии Волочковой в январе будущего года исполнится 47 лет. Звезда балета, несмотря на зрелый возраст, прекрасно выглядит и продолжает активно выступать.
Анастасия Волочкова постоянно тренируется и репетирует, держа в тонусе себя и свои формы, не позволяя им расплываться.
Так что балерина вполне может позволить себе облегающие и открытые наряды.
Для похода в ресторан, например, Анастасия Волочкова выбрала весьма дерзкий наряд. Она облачилась в черное мини-платье по фигуре и с глубоким вырезом. Наряд она дополнила высокими сапогами, а голову украсила шиньоном в виде длинного хвоста. Подписчики заявили, что в кадре Анастасия Волочкова похожа на куклу Барби.
Анастасия Волочкова в мини-платье. Фото: соцсети
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«Красавица — наша, Питерская», «Как хорошо с такой прической», «Анастасия, вы красотка», «Анастасия — во всем совершенство», «Как кукла Барби», — высказались в Сети.