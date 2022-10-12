«Потухшие звезды. Карлики, кажется?»: по Земфире с Пугачевой прошлись катком

Встреча двух известных певиц Земфиры и Аллы Пугачевой на концерте первой в Израиле - одна из самых обсуждаемых тем этой среды, 12 октября.
Известный блогер Лена Миро просто не смогла не откликнуться. Ее возмутил, конечно же, не сам факт встречи вокалисток. А то, как ее презентовала актриса Рената Литвинова.
В телеграм-канале она разместила совместное фото Земфиры и Аллы Пугачевой, указав, что на нем запечатлены две звезды.
Лена Миро в своем «Живом Журнале» дала понять, что срок давности этих звезд уже давно прошел. По ее мнению, они давно потухли.
«Две звезды? Серьезно? Ну, извините, звезды. Вспыхнули, посветили -- я не сильна в астрономии, помогите -- как называются потухшие звезды? Карлики, кажется?
Можно тешить себя, конечно, иллюзиями прошлого. И не нужно спорить -- прежде чем делать это, попробуйте на память напеть песню из третьего альбома Земфиры. Вот только после того, как получится, начинайте вопить», - раскатала Миро Земфиру с Пугачевой.
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