«Потухшие звезды. Карлики, кажется?»: по Земфире с Пугачевой прошлись катком

Встреча двух известных певиц Земфиры и Аллы Пугачевой на концерте первой в Израиле - одна из самых обсуждаемых тем этой среды, 12 октября.

Известный блогер Лена Миро просто не смогла не откликнуться. Ее возмутил, конечно же, не сам факт встречи вокалисток. А то, как ее презентовала актриса Рената Литвинова.

В телеграм-канале она разместила совместное фото Земфиры и Аллы Пугачевой, указав, что на нем запечатлены две звезды.