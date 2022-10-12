Такая уже взрослая: облаченная в черное дочь Началовой полюбовалась на себя в зеркало

Единственная дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина после долгой паузы вновь начала выходить на связь со своей аудиторией в соцсети.

Спустя несколько месяцев молчания Вера Алдонина рассказала, что на днях выступала на сцене Кремлевского дворца.

Она делилась своими снимками, на которых запечатлена в роскошном платье цвета индиго.