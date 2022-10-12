Такая уже взрослая: облаченная в черное дочь Началовой полюбовалась на себя в зеркало

Единственная дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина после долгой паузы вновь начала выходить на связь со своей аудиторией в соцсети.
Спустя несколько месяцев молчания Вера Алдонина рассказала, что на днях выступала на сцене Кремлевского дворца.
Она делилась своими снимками, на которых запечатлена в роскошном платье цвета индиго.
А теперь в микроблоге Вера Алдонина продемонстрировала кадр, который, судя по всему, сделала в гримерке.
На снимке она предстала в черном наряде, сидящей перед зеркалом. Девушка явно любуется собой, понимая, как она красива.
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: соцсети
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Напомним, Вере Алдониной было всего двенадцать лет, когда не стало ее мамы, певицы Юлии Началовой. В декабре этого года Верочке исполнится шестнадцать лет.