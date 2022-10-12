Воевали годами: что стало причиной конфликта Земфиры и Аллы Пугачевой

На фоне теплой встречи двух певиц Аллы Пугачевой и Земфиры, которая состоялась в Израиле, поклонники вспомнили, как несколько лет назад звезды буквально уничтожали друг друга.
Примадонна и дерзкая рокерша обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга. А в Сети все еще мелькают фразы нулевых годов, сказанные обеими певицами.
«Для меня певицы Пугачевой не существует», — такая фраза из интервью Земфиры была вынесена в заголовок.
Пугачева в ответ советовала Рамазановой меньше «ширяться».
Поговаривают, что причиной конфликта двух певиц стал отказ Земфиры участвовать в концерте «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой. Примадонна приглашала тогда начинающую рокершу под свое крыло, но та дерзнула пропустить мероприятие, попасть на которое было мечтой многих звезд шоу-бизнеса.
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Но, как видно, со временем певицы зарыли топор войны. И в минувший вторник, 11 октября, очень мило общались в Израиле. Алла Пугачева и Земфира этой встречей остались довольны и обменялись вдохновенными публикациями в микроблоге.
По материалам kp.ru