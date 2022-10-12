Воевали годами: что стало причиной конфликта Земфиры и Аллы Пугачевой

На фоне теплой встречи двух певиц Аллы Пугачевой и Земфиры, которая состоялась в Израиле, поклонники вспомнили, как несколько лет назад звезды буквально уничтожали друг друга.

Примадонна и дерзкая рокерша обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга. А в Сети все еще мелькают фразы нулевых годов, сказанные обеими певицами.