Воевали годами: что стало причиной конфликта Земфиры и Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Земфира

Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети

Поклонники помнят, как две певицы уничтожали друг друга на глазах у всех.

На фоне теплой встречи двух певиц Аллы Пугачевой и Земфиры, которая состоялась в Израиле, поклонники вспомнили, как несколько лет назад звезды буквально уничтожали друг друга.

Примадонна и дерзкая рокерша обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга. А в Сети все еще мелькают фразы нулевых годов, сказанные обеими певицами.

«Для меня певицы Пугачевой не существует», — такая фраза из интервью Земфиры была вынесена в заголовок.

Пугачева в ответ советовала Рамазановой меньше «ширяться».

Поговаривают, что причиной конфликта двух певиц стал отказ Земфиры участвовать в концерте «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой. Примадонна приглашала тогда начинающую рокершу под свое крыло, но та дерзнула пропустить мероприятие, попасть на которое было мечтой многих звезд шоу-бизнеса.

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Но, как видно, со временем певицы зарыли топор войны. И в минувший вторник, 11 октября, очень мило общались в Израиле. Алла Пугачева и Земфира этой встречей остались довольны и обменялись вдохновенными публикациями в микроблоге.

По материалам kp.ru

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