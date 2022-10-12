В стиле спорт-шик: Бородина в укороченном пуховике-дутике и джинсах скинни похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения зарабатывает много денег. Она живет в большом доме и часто тратит гонорары на люксовые наряды. Телеведущая предпочитает всегда выглядеть безупречно. Она после развода стала чаще выходить в свет.
Обычно Бородина хвастается роскошными нарядами. На днях она щегольнула в косухе и мини-юбке. Также телеведущая купила плюшевое пальто, которое является трендом сезона. Она умело комбинирует вещи между собой.
На этот раз Ксения удивила поклонников. Она призналась, что не хотела выходить из дома. Телеведущая похваталась лифтолуком. Она предстала в джинсах скинни и белых кроссовках. Фигуру звезда скрыла за футболкой оверсайз. Лук дополнил алый укороченный пуховик-дутик. Бородина сделала макияж, а вот волосы укладывать не стала.
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Поклонники признались, что не сразу узнали ведущую. Другие отметили, что в 39 лет она хорошо выглядит. Ее образ в стиле спорт-шик вызвал бурную эмоцию. Многие отметили, что у Бородина в таком наряде словно девочка со двора. «Как вы оделись! Не узнала», «Ксюша, у вас есть и простые наряды», «Надо же, вы тут словно моя соседка», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды