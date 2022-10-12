В стиле спорт-шик: Бородина в укороченном пуховике-дутике и джинсах скинни похвасталась лифтолуком

На этот раз Ксения удивила поклонников. Она призналась, что не хотела выходить из дома. Телеведущая похваталась лифтолуком. Она предстала в джинсах скинни и белых кроссовках. Фигуру звезда скрыла за футболкой оверсайз. Лук дополнил алый укороченный пуховик-дутик. Бородина сделала макияж, а вот волосы укладывать не стала.

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