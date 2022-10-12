Сбежавший из России Максим Галкин* носит с собой украинский талисман

Известный шоумен Максим Галкин* почти адаптировался за границей. Пока его жена Алла Пугачева танцует под хиты Земфиры на концерте певицы, Максим Галкин* выступает в больших и малых городах Европы.

Билеты на концерты пародиста покупают эмигранты из России и Украины. Специально для выступления на европейских площадках Максим Галкин* написал шутки на украинском языке.

Их он презентовал, например, на недавнем концерте в Барселоне.

Благодарные зрители были очень тронуты. Одна из поклонниц выбежала к сцене, чтобы вручить Максиму Галкину* платочек с надписями на мове — так называемую «хустинку». Она попросила, чтобы пародист никогда его не выкидывал, а носил в качестве талисмана. Максим Галкин* пообещал, что так и поступит.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам kp.ru