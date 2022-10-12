«Автор: Саша М.»: Андрей Малахов похвастался талантом подрастающего сына от Натальи Шкулевой

Популярный телеведущий Андрей Малахов счастлив в браке с издательницей Натальей Шкулевой.

У звездной пары подрастает сын Александр. Родители не показывают сына поклонникам и крайне редко рассказывают о нем в Сети и в интервью.

В ноябре наследнику пары исполнится пять лет. Малыш растет разносторонним ребенком, Андрей Малахов и Наталья Шкулева делают все для того, чтобы их сын гармонично развивался.