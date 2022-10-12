«Автор: Саша М.»: Андрей Малахов похвастался талантом подрастающего сына от Натальи Шкулевой

Популярный телеведущий Андрей Малахов счастлив в браке с издательницей Натальей Шкулевой.
У звездной пары подрастает сын Александр. Родители не показывают сына поклонникам и крайне редко рассказывают о нем в Сети и в интервью.
В ноябре наследнику пары исполнится пять лет. Малыш растет разносторонним ребенком, Андрей Малахов и Наталья Шкулева делают все для того, чтобы их сын гармонично развивался.
Так, например, маленький Саша прекрасно рисует. Андрей Малахов гордится талантами сына. В микроблоге он показал картину, которую создал его наследник.
В центре композиции — желто-зелено-красное пятно, похожее одновременно и на осенний лист, и на переспевшую грушу из сада.
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Рисунок сына Андрея Малахова. Фото: соцсети
«Осенний натюрморт. Автор: Саша М.», — подписал кадр Андрей Малахов.
Напомним, не так давно Андрей Малахов вместе с сыном вышел в свет. Отец и его наследник вместе сходили в театр.