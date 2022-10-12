Хороша! Красотка-любовница Тимати чуть не выронила прелести из топа с вырезом до пупка

Новая избранница Тимати, Валентина Иванова, потрясающе выглядит. Девятнадцатилетнюю модель даже называют «копией Ирины Шейк».
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Девушка прекрасно знает плюсы своей внешности и активно привлекает внимание публики провокационными нарядами. Она частенько позирует в нижнем белье и купальниках.
В новом видео Валентина покрасовалась в соблазнительном шоколадном топе с вырезом до самой талии, едва прикрывающем ее пышную грудь. Чтобы не показать лишнее, красотка стянула экстремальное декольте тонким шнурком.
Напомним, Тимати и Иванова счастливы в отношениях более полугода. Похоже, рэпер души не чает в новой избраннице. Он уже успел несколько раз свозить ее в путешествия, а также познакомить с семьей и друзьями.
Валентина Иванова. Фото: соцсети