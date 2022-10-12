«Деньгами не обидим»: закатившей скандал в «Ленкоме» Поргиной предложили новую работу

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Актриса не хочет уходить из театра.

В прошлом году Людмила Поргина вернулась в «Ленком». Правда, актриса получила роли только в массовке. Из-за этого вдова Николая Караченцова поругалась с директором театра Марком Варшавером. 

Недавно режиссер и артистка так поскандалили, что Поргиной пришлось вызвать скорую помощь.

По мнению Аники Керимовой, Людмиле Андреевне стоит покинуть работу, которая заставляет ее нервничать. Звездный дизайнер даже вызвалась помочь артистке и предложила хорошую должность.

«Скоро мы открываем школу для детей на Рублевке. У нас будут проводиться занятия по нескольким направлениям, включая актерское мастерство. У Людмилы Андреевны — большой опыт. Я считаю, что она сможет передать его детям», — отметила Аника.

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Керимова заверила, что Поргиной будет комфортно работать в ее школе. 73-летней актрисе можно будет посещать учреждение только во время занятий, а не находиться там полный рабочий день.

«Деньгами мы Людмилу Андреевну не обидим, не волнуйтесь. У меня заработные платы — выше рынка. В итоге может выходить больше ста тысяч рублей», — рассказала дизайнер Prozvezd.info.

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