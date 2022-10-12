«Деньгами не обидим»: закатившей скандал в «Ленкоме» Поргиной предложили новую работу

В прошлом году Людмила Поргина вернулась в «Ленком». Правда, актриса получила роли только в массовке. Из-за этого вдова Николая Караченцова поругалась с директором театра Марком Варшавером.
Недавно режиссер и артистка так поскандалили, что Поргиной пришлось вызвать скорую помощь.
По мнению Аники Керимовой, Людмиле Андреевне стоит покинуть работу, которая заставляет ее нервничать. Звездный дизайнер даже вызвалась помочь артистке и предложила хорошую должность.
«Скоро мы открываем школу для детей на Рублевке. У нас будут проводиться занятия по нескольким направлениям, включая актерское мастерство. У Людмилы Андреевны — большой опыт. Я считаю, что она сможет передать его детям», — отметила Аника.
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Керимова заверила, что Поргиной будет комфортно работать в ее школе. 73-летней актрисе можно будет посещать учреждение только во время занятий, а не находиться там полный рабочий день.
«Деньгами мы Людмилу Андреевну не обидим, не волнуйтесь. У меня заработные платы — выше рынка. В итоге может выходить больше ста тысяч рублей», — рассказала дизайнер Prozvezd.info.