«Деньгами не обидим»: закатившей скандал в «Ленкоме» Поргиной предложили новую работу

В прошлом году Людмила Поргина вернулась в «Ленком». Правда, актриса получила роли только в массовке. Из-за этого вдова Николая Караченцова поругалась с директором театра Марком Варшавером.

Недавно режиссер и артистка так поскандалили, что Поргиной пришлось вызвать скорую помощь.

По мнению Аники Керимовой, Людмиле Андреевне стоит покинуть работу, которая заставляет ее нервничать. Звездный дизайнер даже вызвалась помочь артистке и предложила хорошую должность.