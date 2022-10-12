«Засунула что-то в штаны»: 64-летнюю Мадонну приложили за фривольные кадры с нереально выпуклыми ягодицами

Популярный блоге Лена Миро в своем «Живом журнале» прошлась по мировой знаменитости, певице Мадонне.
Накануне та показала поклонникам свои не в меру выпуклые ягодицы, обтянутые легинсами. Лену Миро подобное поведение 64-летней Мадонны озадачило.
«Вас тоже смутила продвинутая пятая точка исполнительницы? Не вас одних, ржут буквально все. Что это — натурально импланты в 64 года? Или просто засунула что-то в штаны, чтобы казаться спортивной?» — высказалась Лена Миро.
Блогер дала понять, что поведение 64-летней Мадонны не отвечает ее представлениям о том, как должна себя подавать дама столь почтенного, как ей кажется, возраста.
Идеалом для Лены Миро служит женщина, которую описал Пол Маккартни. Она проводит тихие вечера у камина, возится с садом и внуками.
Мадонна показала большие ягодицы. Фото: соцсети
«Нет, дорогой Пол Маккартни, все, что ты описал в своей песне, это так мило и классно, но Луизка в 64 года вставила в штаны ягодицы. Как ты там пел, Пол? Будешь ли ты все еще присылать «валентинку», когда я постарею? Так и тут Медж переплюнула твою песню — завела 23-летнего бойфренда. Ну, а чего, не пропадать же таким ягодицам в пуховике!» — заключила Лена Миро.
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