«Засунула что-то в штаны»: 64-летнюю Мадонну приложили за фривольные кадры с нереально выпуклыми ягодицами

Блогер дала понять, что поведение 64-летней Мадонны не отвечает ее представлениям о том, как должна себя подавать дама столь почтенного, как ей кажется, возраста.

Идеалом для Лены Миро служит женщина, которую описал Пол Маккартни. Она проводит тихие вечера у камина, возится с садом и внуками.