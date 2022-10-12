Коронация Карла III выпала на день рождения Арчи: приедут ли принц Гарри и Меган Маркл?

Итак, нового короля Великобритании Карла III коронуют 6 мая 2023 года. Ура-ура! Вот только это ведь день рождения внука монарха — маленькому Арчи, сыну принца Гарри и Меган Маркл, стукнет четыре года в этот день…

Совпадение ли это? Может, в Букингемском дворце специально выбрали такую дату, чтобы опальный сын короля и его жена-американка не приехали на торжество? А их вообще пригласят?

На эти вопросы в новом интервью попыталась ответить королевский эксперт Кэти Николл.

«Проведение коронации в день рождения Арчи — это определенно не оскорбление. Я думаю, что это очень счастливое совпадение, — цитирует писательницу издание Entertainment Tonight. — Очевидно, что важный исторический момент, такой как коронация, необходимо тщательно спланировать, а королевский календарь полон юбилеев и дней рождения, поэтому я думаю, что это абсолютно один из тех случаев, когда это совпадение и, надеюсь, счастливое». «У нас нет никаких официальных подробностей о списке гостей, но я слышала, что они (Гарри и Меган. — Прим. авт.), вероятно, будут приглашены вместе с другими старшими и дальними членами семьи. Увидим мы их там или нет — надо подождать и посмотреть, но, насколько я понимаю, они, конечно, получат приглашение на коронацию».

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