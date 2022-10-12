«Не хотят брать замуж «вековух»: Сябитова — о том, что в брак надо вступать до 35, потом поздно

Роза Сябитова утверждает, что это неправильный подход. Мужчины как любили более молодых женщин, так и не поменяли свои вкусы. Поэтому если дама хочет не только быть успешной на работе, но и заполучить хорошего успешного мужа, она должна позаботиться об этом до 35 лет.

По мнению свахи, в старину люди мудро поступали, когда начинали искать девке мужа чуть ли не с рождения, а если засидится такая до 20-ти — почти все пропало, выдать ее было очень тяжело.

«Жить могла только с родителями, а после смерти дом мог забрать кто-то из родственников. Поэтому бытовала поговорка: «Замуж выйти хоть за старца, лишь бы в девках не остаться». И хотя современные невесты думают, что все изменилось, и можно быть желанной в 35 лет. Как сваха скажу, что это не так. Не хотят «козырные женихи» брать замуж «вековух», — заверила Сябитова в своем телеграме.