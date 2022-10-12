Игрушки раскиданы по всей комнате: Подольская засняла, как годовалый сын резвится дома с братом

Наталья Подольская является известной певицей. Многие ее знают благодаря шоу «Фабрика звезд». Она продолжает выступать на сцене и снимать клипы. Примечательно, что артистке удалось построить и успешную личную жизнь.

Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Звезда подарила ему двоих детей: Артемию уже семь лет, а Ивану только год.