Игрушки раскиданы по всей комнате: Подольская засняла, как годовалый сын резвится дома с братом

Наталья Подольская является известной певицей. Многие ее знают благодаря шоу «Фабрика звезд». Она продолжает выступать на сцене и снимать клипы. Примечательно, что артистке удалось построить и успешную личную жизнь.
Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Звезда подарила ему двоих детей: Артемию уже семь лет, а Ивану только год.
Примечательно, что в последнее время Подольская часто выходит в свет. Она участвует в съемках для телевидения и создает свою передачу. Каждый раз певица хвастается своими нарядами. Однако и детям она старается уделять время.
На этот раз Наталья лишь утром смогла побыть с сыновьями. Она засняла, как старший наследник в телефоне показывает брату видео. А потом Артемий стал играть с игрушками, а вот младший сын певица стал лазить по специальной игровой площадке, которая стоит в комнате. Мальчик похвастался спортивной подготовкой.
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Примечательно, что Подольская стала прощаться с малышами. Она собиралась на работу. При этом по комнате были разбросаны игрушки.
«Сейчас мой график жизни выглядит таким образом, что мама я буквально минут пять в день! Да, дети? Маму вы не забудете? Мои сладкие!» — сказала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сыновья Преснякова растут очень быстро.
Наталья Подольская с детьми. Фото: соцсети звезды