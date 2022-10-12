Поплавская вынесла вердикт Галкину* после известия о его возвращении: «Мосты сожжены!»

Стало известно, что несмотря на смелые и практически отчаянные высказывания, Максим Галкин* все-таки решил не разрывать окончательно связь с Россией.

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Люди из окружения семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина* заявили, что комик на самом деле категорически не желает продавать свой замок ни за какие деньги. Артист вложил в него, сообщает КП, около 10 миллионов долларов, а кроме того — душу и много сил.

Ведь эскиз дома, его интерьеров он создавал вместе с дизайнерами, кроме того, многие вещи с любовью покупал на аукционах антиквариата, собирая ценную коллекцию не только для себя, но и для своих потомков. Теперь ему крайне тяжело расстаться с этим.

Не исключено, что муж Аллы Пугачевой этим поступком также показывает, что все-таки планирует вернуться в Россию. А иначе зачем беречь дом? Однако актриса и общественница Яна Поплавская считает, что Максиму Галкину* не стоит рассчитывать на это. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro она заявила, что артист сделал все для того, чтобы его камбэк был невозможен.

«Его мосты сожжены! Рубикон он перешел. Его замок был на песке. И вообще, кому тема Галкина* интересна? Забыли и пошли дальше. Столько прекрасных людей сейчас открылись стойких духом и достойных. Давайте о них!» — высказалась Яна Поплавская Teleprogramma.pro.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.