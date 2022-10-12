«Копия Гарика»: повзрослевшая дочь Асмус и Харламова очаровала публику

Кристина Асмус показала в соцсети новое фото дочки Анастасии. Актриса запечатлела восьмилетнюю наследницу в салоне авто.

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Для снимка Настя распустила длинные волосы, уложенные аккуратными локонами, и надела пеструю шубку из искусственного меха.

«У нас с дочкой проблема вечная: куда пойти? Катастрофа. Очень мало всего для детей в Москве. Мы уже все облазили и посетили, но нам мало», — поделилась Асмус.