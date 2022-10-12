«Копия Гарика»: повзрослевшая дочь Асмус и Харламова очаровала публику

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

По мнению многих пользователей, девочка очень похожа на знаменитого отца.

Кристина Асмус показала в соцсети новое фото дочки Анастасии. Актриса запечатлела восьмилетнюю наследницу в салоне авто. 

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Для снимка Настя распустила длинные волосы, уложенные аккуратными локонами, и надела пеструю шубку из искусственного меха. 

«У нас с дочкой проблема вечная: куда пойти? Катастрофа. Очень мало всего для детей в Москве. Мы уже все облазили и посетили, но нам мало», — поделилась Асмус.

Анастасия Харламова. Фото: соцсети

Многие пользователи отметили, что Анастасия очень похожа на своего папу — резидента Comedy Club Гарика Харламова.

«Какая хорошенькая», «С возрастом все больше похожа на папу становится. Взгляд один в один», «Копия Гарика», «Очаровашка», «Замечательная девочка. Просто принцесса», — написали они.

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