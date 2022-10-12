«Мы должны быть вместе»: Стас Михайлов поддержал мобилизованных и отказался осуждать Аллу Пугачеву

Музыкант Стас Михайлов поддержал теплыми словами мобилизованных мужчин.

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«Дай им помощи, Боже, сил. Чтобы вернулись все домой живыми, здоровыми, братцы! Храни вас Бог. Сил, терпения в это непростое время. Мы должны быть вместе», — цитирует артиста «Абзац».

Музыкант при этом отказался обсуждать поступок Аллы Пугачевой, которая сбежала в Израиль в трудный час. «Я не перехожу на личности. Никого не осуждаю, Бог им судья», — заметил Стас Михайлов.

Он уверен, что все рано или поздно расставится по своим местам, кроме того, поступок «бегунов» и других людей должны оценивать свыше, а не обычные люди, к коим себя музыкант причисляет.